25 Kasım için eylem yapıldı, yürüyüşe izin verilmedi: 'Mücadeleden pes eder miyiz hiç?'

Yayınlanma: 24.11.2024 - 18:21

Güncelleme: 24.11.2024 - 18:22

*Fotoğraflar: Vedat Arık

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel temsilcisi Gülsüm Kav ise yürüyüşe izin verilmemesine tepki göstererek, "Bize bugün engel çıkaranlar çıkarttı da ne oldu? Biz mücadelemizden pes eder miyiz hiç? Biz kadınların öldürülmesine karşı savaşacağız. Bu memlekette öldürülen kadınları birleştiren hiçbiri eceliyle ölmedi. Ecelimizle ölme hakkımızı istemek de mi suç bizi yürütmüyorsunuz? Bu seviyeye getirilmiş bir şiddet var. Şiddetsiz bir dünyayı birlikte mücadelemizle kuracağız. Biz karar hakkımızı kullanmak istediğimizde öldürülüyoruz. Türkiye'deki kadınlar karar hakkımızı kullanmak ve artık ecelimizle ölmek istiyoruz. O yüzden bu meydanlardayız. Ama bunu sağlayacağız" dedi.

"TEDBİR ALMIYORLAR"

Genç Feministler Federasyonu temsilcisi Güneş Akşahin "AKP hükümeti bu meydanlara hiç çıkılmasın, 25 kasımlar 8 martlarda buluşulmasın istiyor ama biz yılmadan buluşmaya çözüm önerilerimizi anlatmaya devam ediyoruz. Israrlı takip ve dijital şiddete son çözüm 6284 yazdık. Niye bunu yazmaya ihtiyacı hissettik biliyor musunuz? İkbal'in öldürülmesinin ardından gördük ki bu ülkede genç kadınların yaşadığı büyük bir ısrarlı takip ve dijital şiddet sorunu var. Israrlı takip ve dijital şiddetle ilgili hiçbir önleyici ve koruyucu tedbir almıyorlar. Bu müdahale yapılmadığı için takip süreci sonunda fiziksel şiddete ya da kadın cinayetine dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

"KADIN CİNAYETLERİ ARTIYOR VE VAHŞİLEŞİYOR"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim ise "Kadın cinayetleri artıyor ve vahşileşiyor. Onlar aile dedikçe ortada aile kalmayacak. Erkekler kadınları öldürüyor. Kendi çocuklarını öldürüyor. Artık intihar da ediyorlar. İkbal ve Ayşenur'un ölümünü asla unutmuyoruz. O surları asla unutmuyoruz. Bu neyin cesareti cüreti biliyor musunuz? Ben her şeyi yaparımın göstergesidir. İntihar da ediyorlar diye hesap soramayacağız diye sanmasın hiç kimse. Kadınlar ve çocuklardan uzak durun" dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslenen Ataselim, "Bizim ikazlarımızı dikkate almıyorsunuz, deneyimle sabit olan şey şu ki maalesef ki kadınlar şiddete uğradığında karakollara gidiyor. Siz geri çeviriyorsunuz. Kadınlar 6284 kapsamında uzaklaştırma kararlarını yenilemek istiyor. Siz yenilemiyorsunuz. Sevgili dostlar, er ya da geç biz erkek şiddetini de bu sistemin sömürüsünü de bitireceğiz, kurtulacağız bunlardan. Ama bunun için ilk başta AKP'den kurtulacağız" ifadelerini kullandı.

"CİNSEL BİRLİKTELİĞİ REDDETMEK, ÖLDÜRME GEREKÇESİ OLARAK MEŞRULAŞTIRILDI"

İzmir’de üç yıl önce evinde cam kesikleri içinde cansız bedeni bulunan Ceyda Yüksel’in annesi Filiz Demiral, "Cinsel birlikteliği reddetmek, öldürme gerekçesi sayılarak meşrulaştırıldı. AKP kadınlardan, bebeklerden, hayvanlardan, ağaçlardan ne istiyor? Recep Tayyip Erdoğan bizi sindirmeye çalıştıkça biz daha çok güçleniyoruz" dedi.