Ankara'da şüpheli ölüm: Kadın 7. kattan düştü!
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 7'nci kattaki balkondan düşen Aynur Basman (60) hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Hacıkara Mahallesi Özdemir Sitesi'nde meydana geldi.
Öğretmenlik yapan kızının evinde torununa bakan Aynur Basman, 7'nci kattaki dairenin balkonundan düştü.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Basman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz'a soruşturma
- Albaya verilen ceza belli oldu!
- Çok konuşulacak 'adaylık' açıklaması
- AKP’li belediyeden bir ayda 33 konser
- Mahruki yine yandı
- 'Tarihe not düşmek için geldim'
- Fakülteyi kâğıt üzerinde kurmuşlar!
- A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
- Özel görüşmenin ayrıntılarını açıkladı!
- Kılıçdaroğlu mahkemeye davet etti!