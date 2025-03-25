25 Mart günü Ankara'da metrolar kapalı mı? Ankara'da hangi yollar kapalı? Ankara'da hangi otobüs seferleri iptal edildi?

Ankara Valiliği’nin aldığı karar gereğince, Ankara'da 25 Mart Salı günü saat 19.00'dan itibaren bazı metro ve otobüs duraklarının kapatılacağı bildirildi. Peki, 25 Mart günü Ankara'da metrolar kapalı mı? Ankara'da hangi yollar kapalı? Ankara'da hangi otobüs seferleri iptal edildi?

25 Mart günü Ankara'da metrolar kapalı mı? Ankara'da hangi yollar kapalı? Ankara'da hangi otobüs seferleri iptal edildi?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.03.2025 - 16:55

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından çeşitli illerde otobüs ve metro seferleri iptal edildi. Peki, 25 Mart günü Ankara'da metrolar kapalı mı? Ankara'da hangi yollar kapalı? Ankara'da hangi otobüs seferleri iptal edildi? İşte ayrıntılar...

BUGÜN ANKARA'DA METROLAR KAPALI MI?

EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Valiliği'nin aldığı karar gereğince saat 19.00’dan itibaren  Kızılay Metro, Kızılay Ankaray, ODTÜ Metro ve Söğütözü Metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri durdurulacağını, ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüslerin yolcu indirip bindirmeyeceğini ve ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferi hizmetlerinin yapılmayacağını duyurdu.

EGO Genel Müdürlüğü resmi X hesabından yapılan açıklama şöyle:

“Değerli vatandaşlarımız, Ankara Valiliği’nin aldığı karar gereğince 25.03.2025 tarihinde saat 19.00’dan itibaren Kızılay Metro, Kızılay Ankaray, ODTÜ Metro ve Söğütözü Metro Duraklarında yolcu iniş ve binişleri durdurulacak, saat 19.00’den itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) önündeki durakları kullanan otobüsler yolcu indirip bindirmeyecek, saat 19.00’den itibaren ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferi hizmetleri durdurulacaktır.”


Etiketler: #Ankara #ANKARAY #Ankara Valiliği

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