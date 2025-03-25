Son Dakika... Metro İstanbul açıkladı: Bazı hatlarda seferler uzatıldı

Son Dakika haberi... Metro İstanbul, Saraçhane'deki eylemler nedeni ile bazı hatlarda seferlerin saat 1'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Son Dakika... Metro İstanbul açıkladı: Bazı hatlarda seferler uzatıldı
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ANKA
Yayınlanma: 25.03.2025 - 00:51

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Saraçhane’de düzenlenen etkinlikler nedeniyle

-  M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı

-  M1B Yenikapı-Kirazlı

-  M2 Yenikapı-Hacıosman

-  M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı ve

-  M5 Üsküdar-Samandıra metro hatlarımızda, seferlerimiz 01.00’e kadar uzatılmıştır"


Etiketler: #metro istanbul #Saraçhane #Sefer

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