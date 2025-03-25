Son Dakika... Metro İstanbul açıkladı: Bazı hatlarda seferler uzatıldı
Son Dakika haberi... Metro İstanbul, Saraçhane'deki eylemler nedeni ile bazı hatlarda seferlerin saat 1'e kadar uzatıldığını açıkladı.
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Saraçhane’de düzenlenen etkinlikler nedeniyle
- M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı
- M1B Yenikapı-Kirazlı
- M2 Yenikapı-Hacıosman
- M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı ve
- M5 Üsküdar-Samandıra metro hatlarımızda, seferlerimiz 01.00’e kadar uzatılmıştır"
#MetroDuyuru #M1 #M2 #M4 #M5— Metro İstanbul (@metroistanbul) March 24, 2025
Saraçhane’de düzenlenen etkinlikler nedeniyle;
- M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı
- M1B Yenikapı-Kirazlı
- M2 Yenikapı-Hacıosman
- M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı ve
- M5 Üsküdar-Samandıra metro hatlarımızda, seferlerimiz 01.00’e kadar…
Etiketler: #metro istanbul #Saraçhane #Sefer
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