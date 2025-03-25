Son Dakika... Metro İstanbul açıkladı: Bazı hatlarda seferler uzatıldı

Yayınlanma: 25.03.2025 - 00:51

Güncelleme: 25.03.2025 - 01:00

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Saraçhane’de düzenlenen etkinlikler nedeniyle

- M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı

- M1B Yenikapı-Kirazlı

- M2 Yenikapı-Hacıosman

- M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı ve

- M5 Üsküdar-Samandıra metro hatlarımızda, seferlerimiz 01.00’e kadar uzatılmıştır"