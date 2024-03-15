25 milyonluk yasa dışı bahis operasyonu: 11 tutuklama

Mersin’de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak 25 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 12 şüpheli yakalandı, 11’i tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 09:21
25 milyonluk yasa dışı bahis operasyonu: 11 tutuklama
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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri yasa dışı bahis oynatmak suretiyle haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Erdemli ve Mezitli ilçelerinde 12 şüpheli belirlendi.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin yakalanması amacıyla 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin bazıları araçlarıyla kaçmak üzereyken, bazıları da adreslerinde gözaltına alındı.

12 şüphelinin yakalandığı operasyonda 14 adet cep telefonu, 11 adet banka kartı, 3 adet bilgisayar, 1 adet tablet, 4 adet hard disk, 5 adet flaş bellek, yasa dışı bahisten elde edilen 86 bin 960 TL nakit para ile çok sayıda dijital malzeme ve bir miktar da esrar ele geçirdi.

Şüphelilerin bugüne kadar 25 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirtildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklandı, 1’i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.


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