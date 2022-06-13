Rus uyruklu kadın evinde ölü bulundu
Antalya’da Rus uyruklu 45 yaşındaki kadın, arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu.
Olay, Alanya ilçesi Güllerpınarı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Rus uyruklu Aida Megomedova’nın, yaşadığı daireye gelen arkadaşı hareketsiz halde buldu. Megomedova’nın arkadaşı tepki alamaması üzerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Adrese sevk edilen sağlık ekipleri 45 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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