25 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli Didim’de yakalandı
Aydın’ın Didim ilçesinde uyuşturucu suçundan 25 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
Didim İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT tarafından aranan bir şahsın yakalanması amacıyla koordineli çalışma gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından 2 ayrı dosya ile aranan ve hakkında 25 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü F.A., Didim ilçesinde yapılan araştırma ve takip sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan F.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #Hapis Cezası #hapis
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