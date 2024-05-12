25 yıldır peşindeydi: Batık bankadan parasını faiziyle alacak

Yayınlanma: 12.05.2024 - 16:56

Güncelleme: 12.05.2024 - 16:56

İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada Nurullah Güngör, emekli olduğunu, birikimi olan 100 bin Alman markını, Kayseri Egebank şubesine yıllık yüzde faizle yatırdığını belirtti.

HalkTV'nin haberine göre, Güngör'ün söz konusu parayı yatırdığı tarih ise 03 Kasım 1999 olarak kayda girdi.

Ancak bir süre sonra Murat Demirel'e ait banka battı. Batan çok sayıda banka gibi Egebank da TMSF'ye devredildi. TMSF bir süre sonra anılan batık bankayı sattı.

25 YIL ÖNCE YATIRDIĞI PARANIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Güngör, yıllar önce yatırdığı paranın peşine düştü. Güngör'ün açtığı davada, davalı konumda ING Bank ve TMSF yer adlı.

Yargılama sürecinde mahkeme bilirkişi atadı. Güngör'ün yatırdığı paranın Egebank Off Shore'a aktarıldığı anlaşıldı.

13 Kasım 2023 tarihli bilirkişi raporu mahkemeye gönderildi. Hazırlanan raporda, Güngör'ün yatırdığı paranın Euro karşılığı da hesaplandı.

Yargılama sonrası Güngör'e yatırdığı paranın Euro karşılığına faiz işletilerek ödeme yapılmasına karar verildi.