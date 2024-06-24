251 kişi yakalandı: 74 ruhsatsız silah ele geçirildi
Adana’da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir hafta boyunca yaptığı çalışmalarda 74 ruhsatsız silah ele geçirirken çeşitli suçlardan aranan 251 kişiyi yakaladı.
Adana Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 - 23 Haziran tarihleri arasında yaptığı çalışmalarla, 46 ruhsatsız tabanca, 17 uzun namlulu tüfek, 11 kurusıkı tabanca, 682 fişek ele geçirildi.
Öte yandan yapılan çalışmalarda 2 çalıntı otomobil, 6 çalıntı motosiklet, 1 elektrikli bisiklet ele geçirilirken 5 işyerine yasa dışı bahis suçundan yasal işlem yapıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 251 kişi yakalanırken 53 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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