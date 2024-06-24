251 kişi yakalandı: 74 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana’da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir hafta boyunca yaptığı çalışmalarda 74 ruhsatsız silah ele geçirirken çeşitli suçlardan aranan 251 kişiyi yakaladı.

İHA
Yayınlanma: 24.06.2024 - 12:19
251 kişi yakalandı: 74 ruhsatsız silah ele geçirildi
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Adana Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 - 23 Haziran tarihleri arasında yaptığı çalışmalarla, 46 ruhsatsız tabanca, 17 uzun namlulu tüfek, 11 kurusıkı tabanca, 682 fişek ele geçirildi. 

Öte yandan yapılan çalışmalarda 2 çalıntı otomobil, 6 çalıntı motosiklet, 1 elektrikli bisiklet ele geçirilirken 5 işyerine yasa dışı bahis suçundan yasal işlem yapıldı. 

Çeşitli suçlardan aranan 251 kişi yakalanırken 53 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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