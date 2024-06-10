Adana'da denetimlerde 50 ruhsatsız silah ele geçirildi

Yayınlanma: 10.06.2024 - 11:09

Güncelleme: 10.06.2024 - 11:09

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2-8 Haziran’da ilçe genelinde operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

Çalışmada, ruhsatsız oldukları tespit edilen 18 av tüfeği, 24 tabanca, 8 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş ile bir miktar uyuşturucu bulundu.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 33 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 239 kişiyi de yakaladı.