26 tüp tarantula cinsi örümcek ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, İzmir Yolcu Salonu Posta Gümrüğü’nde 2 ayrı olayda 26 tüp tarantula cinsi canlı örümcek ele geçirdi.
Gümrük Muhafaza ekiplerinin saha araştırması ve istihbarat çalışması neticesinde yurtdışından posta yoluyla gelen bir gönderi riskli olarak değerlendirildi.
Söz konusu ilk gönderi paketi Gümrük Muhafaza ekiplerince açıldı. Paket içerisinde toplam 18 adet tüp halinde örümcek olduğu görülmesi üzerine savcılığa bilgi verildi. Alınan savcılık talimatı gereğince soruşturmaya başlandı.
Olayla ilgili Doğa Koruma Milli Parklar şubesinden bilgi edinen ekipler söz konusu tarantulaların yurda girişinin yasaklı olduğunun tespiti üzerine söz konusu gönderiye el koydu.
Araştırmayı derinleştiren Gümrük Muhafaza ekipleri gelen başka bir kargonun da benzer özellikte olması sonucunda gönderi kontrol amacıyla açıldı. Bu gönderiden de 8 tüp içerisinde tarantulalar çıktı. Toplamda 26 tüp tarantula Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edildi.
Video Haberler
- Edirne'de öğrenciler renkli görüntülerle ders başı yapti
- Görme yetisi azalınca ders vermeye başladı
- Ailesi kazada ölen kardeşleri okula polis götür
- Gaziantep'te 8 bin kişi ile 'acı' mesaisi
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Buruk sormuştu: Şenol Güneş'ten Yusuf Demir açıklaması!
- Beylikdüzü'nde 2 yaşındaki bebeğe istismar iddiası
- ATM'de açık buldu, milyoner hayatı sürdü!
- Vahdettin’i aklayamazsınız
- Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı
- İmamoğlu'nun 'kaza' günü nerede olduğu ortaya çıktı
- 'Bilal Oğlan için İznik Gölü yağmalanıyor'
- Çakıcı'nın danışmanından valiye 'ziyaret'
- 200 milyonluk arazi hangi danışmana ait?
- Ekonomiyi övmeye çalıştı, alay konusu oldu