26 yaşındaki kadın otel odasında ölü bulundu
İstanbul Fatih'te 26 yaşındaki Neslişah Şentürk bir otel odasında ölü bulundu. Genç kadının ölü bulunduğu odada uyuşturucu haplar ve kokain olduğu bildirildi.
Fatih Katip Çelebi Mahallesi'nde bulunan bir otelde 26 yaşındaki Neslişah Şentürk gece saatlerinde bir otele geldi. Otel koridorunda telefonla konuşan Şentürk daha sonra odasına geçti. Odada da telefonla konuşmaya devam eden Şentürk, içeride bulunan tabakları kırıp kapıyı tekmeledi. İstanbul'da 26 yaşındaki kadın otel odasında ölü bulundu.
Otel görevlilerinin şikayeti üzerine olay yerine gelen ekipler genç kadının cesediyle karşılaştı. Şentürk'ün bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Oda içerisinde incelemelerde bulunan ekiplerin uyuşturucu haplar ve kokain bulduğu bildirildi.
İlk belirlemelere göre Şentürk'ün uyuşturucudan hayatını kaybettiği değerlendirilirken kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
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