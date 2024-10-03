26 yıl hapis cezasıyla aranan şahsı jandarma yakaladı

Afyonkarahisar'da iki ayrı suçtan toplamda yaklaşık 26 yıl hapis cezasıyla aranan A.G., jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

26 yıl hapis cezasıyla aranan şahsı jandarma yakaladı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 03.10.2024 - 11:43

Afyonkarahisar’da iki ayrı suçtan toplamda yaklaşık 26 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde A.G., isimli şahsın Adet Gereği Açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık ve denetimli serbestlik hükümlerini ihlal suçlarından 4 yıl 10 ay 15 gün ve 19 yıl 46 ay 38 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Çay ilçesi Yeşilyurt köyünde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #afyonkarahisar #Hapis Cezası #Jandarma

İlgili Haberler

Yolsuzlukla suçlanan eski bakan hapis cezası aldı

Yolsuzlukla suçlanan eski bakan hapis cezası aldı
14 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

14 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Uyuşturucudan 29 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Uyuşturucudan 29 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler