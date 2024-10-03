26 yıl hapis cezasıyla aranan şahsı jandarma yakaladı
Afyonkarahisar'da iki ayrı suçtan toplamda yaklaşık 26 yıl hapis cezasıyla aranan A.G., jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar’da iki ayrı suçtan toplamda yaklaşık 26 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde A.G., isimli şahsın Adet Gereği Açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık ve denetimli serbestlik hükümlerini ihlal suçlarından 4 yıl 10 ay 15 gün ve 19 yıl 46 ay 38 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Çay ilçesi Yeşilyurt köyünde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #afyonkarahisar #Hapis Cezası #Jandarma
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