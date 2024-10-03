Yolsuzlukla suçlanan eski bakan hapis cezası aldı

Singapur'un eski Ulaştırma Bakanı S. Iswaran, hakkındaki yolsuzluk suçlarını kabul etmesinin ardından bir yıl hapis cezası aldı.

Yolsuzlukla suçlanan eski bakan hapis cezası aldı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 03.10.2024 - 10:03

Mahkeme Yargıcı Vincent Hoong, yolsuzluk ve adli faaliyetlerin icrasına engel olma suçlarını kabul eden eski bakan Iswaran'a ilişkin kararını açıkladı.

Iswaran'ın bir yıl hapis cezasına çarptırıldığını belirten Hoong, "Yüksek görevlerdeki kişilerin, maddi menfaatlerin etkisine açık oldukları algısından kaçınmaları beklenir" ifadesini kullandı.

Yaklaşık 57 bin dolarlık "hediye" teslim aldığı gerekçesiyle yolsuzlukla suçlanan Iswaran, geçen sene "zorunlu izne" çıkarılmıştı.

Yolsuzluk Algısı Endeksi'nde (CPI), 2022'de Singapur, 83 puanla dünyanın en az yolsuzluğa sahip 5'inci ülkesi olarak belirlenmişti.


Etiketler: #yolsuzluk #singapur

İlgili Haberler

'Son yılların en büyük yolsuzluk davası...' Singapur'da eski bakan mahkemede yargılanacak!

'Son yılların en büyük yolsuzluk davası...' Singapur'da eski bakan mahkemede yargılanacak!
Formula 1 Singapur GP'de pole Lando Norris'in!

Formula 1 Singapur GP'de pole Lando Norris'in!
Verstappen'in galibiyet hasreti sürdü: Formula 1 Singapur GP'de kazanan Norris!

Verstappen'in galibiyet hasreti sürdü: Formula 1 Singapur GP'de kazanan Norris!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler