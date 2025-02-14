26 yıl önce çocuğu vahşice katletti, cezaevinden çıkınca oda arkadaşını öldürüp cesedi aynı şekilde sakladı

Yayınlanma: 14.02.2025 - 09:44

Güncelleme: 14.02.2025 - 09:44

Adana’da 1998 yılında 9 yaşındaki Tuğçe Omita’ya tecavüz edip öldürdüğü için müebbet hapis cezası alan ve şartlı tahliye edilen 65 yaşındaki Atilla Cücü, bu kez de Adana Otogarı’nda birlikte kaldığı Murat Arlı’yı öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Atilla Cücü, 26 yıl önce komşusunun kızı Tuğçe Omita’yı sigara alma bahanesiyle evine çağırarak tecavüz etmiş, ardından boğarak öldürmüştü. Cesedi battaniyeye sarıp kanalizasyon çukuruna atan Cücü, 2000 yılında Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından müebbet hapis cezasına mahkum edilmişti. Cücü, hapis cezasının bir bölümünü yattıktan sonra şartlı tahliye edildi.

ŞARTLI TAHLİYE EDİLDİ, YENİDEN CİNAYET İŞLEDİ

Cezaevinden çıktıktan sonra Adana Otogarı’nda yaşamaya başlayan Cücü, burada birlikte kaldığı Murat Arlı’yı 16 Aralık 2024’te katletti. Arlı'nın ailesinin üç ay sonra kayıp başvurusunda bulunmasının ardından yapılan araştırmalarda, 10 Mart 2025'te Karataş ilçesi Tabaklar Mahallesi sahilinde battaniyeye sarılı bir erkek cesedi bulundu. Uzun süre suda kalan cesedin kimliği tespit edilemezken, DNA testi sonucu cesedin Murat Arlı’ya ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, Arlı'nın cep telefonunun Kars’ta kullanıldığını tespit etti. Telefonun, Atilla Cücü tarafından oğlu Kemal’e gönderildiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan Cücü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Atilla Cücü, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Daha önce işlediği cinayeti hatırlatan mahkeme hakimi, Cücü’ye 1998’deki suçu sordu. Cücü, “O cinayet nedeniyle ceza aldım ama ben işlemedim” diyerek suçlamayı reddetti.

Murat Arlı cinayetiyle ilgili de savunma yapan Cücü, “O benim arkadaşımdı. Bilerek öldürmedim, sadece itekledim ve düştü. Çok pişmanım” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Atilla Cücü’yü “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.