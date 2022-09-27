27 Eylül trafik ve yol durumu

Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumuna ilişkin bir bülten paylaştı. Müdürlüğün açıklamasına göre, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği aktarıldı.

AA
27 Eylül 2022 Salı, 09:18
27 Eylül trafik ve yol durumu
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Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durumu bültenine göre, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir Kavşağı-Ağaçören bağlantı yolunun 1-3. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle bağlantı yolunun Kırşehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer istikametlere yönlendiriliyor.

Denizli-Serinhisar yolunun 14-16. kilometrelerinde kavşak ve bağlantı yolu çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Gümüşhane-Bayburt yolunun 41-53. kilometrelerindeki (Gümüşhane çevre yolu) 13 tünelde yapılan elektrik-elektronik sistemi bakım ve onarım çalışması nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Mecitözü-Amasya yolunun 0-4, Yozgat-Çorum yolunun 3-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle bu kesimlerde ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Zigana Geçidi-Torul-Gümüşhane yolunun 6-20. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kangal-Sincan ayrımı-Divriği yolu, 23-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Osmancık-Merzifon yolunun 56-61. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım eski Çeltek servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Isparta-Antalya yolunun 0-15. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. 


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