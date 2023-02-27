27 Şubat 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji, 27 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük rapora göre ülkenin bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak ve kar yağışı etkili olacak. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir, Kütahya, İzmir ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.
RÜZGAR UYARISI
Genellikle güney, güneydoğu kesimler ile öğle saatlerine kadar Akdeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km /saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgârın; Marmara'nın batısı, (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı) Kıyı Ege (İzmir, Aydın ve Muğla illerinin batı kesimleri) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat)şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalı.
İşte il il hava durumu...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Balıkesir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; batı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına(50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İzmir ve Kütahya çevrelerinin yer yer hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına(50-80 km/saat, yer yer 90 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 26°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 23°C
Az bulutlu
K.MARAŞ °C, 22°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin kuzeybatı kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer hafif yağmurlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 14°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 21°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 20°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ °C, 15°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 4°C
Az bulutlu
KARS °C, 7°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 15°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADIYAMAN °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
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