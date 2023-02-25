25 Şubat 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 09:13

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 09:13

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyıları ile Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalı.

MARMARA

Sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 7°C, 19°C

Sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 5°C, 18°C

Sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, Kuzey Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 15°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 5°C, 18°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

MUĞLA 3°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA 6°C, 21°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

HATAY 8°C, 19°C

Parçalı bulutlu

K.MARAŞ 5°C, 17°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 3°C, 15°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 16°C

Parçalı bulutlu

KONYA 1°C, 15°C

Parçalı bulutlu

SİVAS -6°C, 7°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 1°C, 16°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 5°C, 22°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 3°C, 17°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA 1°C, 17°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 16°C, 21°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 1°C, 12°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 6°C, 15°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ -1°C, 11°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM -15°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -13°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -1°C, 11°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADIYAMAN 2°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR 1°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu