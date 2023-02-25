25 Şubat 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji 25 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Marmara bölgesi için kuvvetli rüzgar, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. İşte il il hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyıları ile Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalı.
MARMARA
Sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 7°C, 19°C
Sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 5°C, 18°C
Sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, Kuzey Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 15°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 5°C, 18°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
MUĞLA 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 6°C, 21°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
HATAY 8°C, 19°C
Parçalı bulutlu
K.MARAŞ 5°C, 17°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA 3°C, 15°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 16°C
Parçalı bulutlu
KONYA 1°C, 15°C
Parçalı bulutlu
SİVAS -6°C, 7°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 1°C, 16°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 5°C, 22°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 3°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA 1°C, 17°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 16°C, 21°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 1°C, 12°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 6°C, 15°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ -1°C, 11°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM -15°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -13°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -1°C, 11°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADIYAMAN 2°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR 1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
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