Meteoroloji saat verdi: Marmara'nın batısı ile kıyı Ege için fırtına uyarısı
Marmara'nın batısı ile kıyı Ege'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada yurttaşların çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması çağrısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Marmara'nın batısında Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batısında, yarın sabah saatlerinden sonra ise kıyı Ege'de İzmir, Aydın ve Muğla'nın batı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına olacağı tahmin ediliyor.
TEDBİR ÇAĞRISI YAPILDI
Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
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