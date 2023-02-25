Meteoroloji saat verdi: Marmara'nın batısı ile kıyı Ege için fırtına uyarısı

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 14:05

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 14:05

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Marmara'nın batısında Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batısında, yarın sabah saatlerinden sonra ise kıyı Ege'de İzmir, Aydın ve Muğla'nın batı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına olacağı tahmin ediliyor.

TEDBİR ÇAĞRISI YAPILDI

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.