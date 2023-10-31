277 yıl hapis cezası vardı: Aydın’da yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, hakkında 277 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

AA
Yayınlanma: 31.10.2023 - 20:50
277 yıl hapis cezası vardı: Aydın’da yakalandı
Abone Ol google-news

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede dolandırıcılık suçlarından 123 ayrı dosyası olan ve hakkında 277 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'yi (32) yakaladı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


aydın hapis Hapis Cezası

İlgili Haberler

42 yıl hapis cezasıyla aranıyordu... Kocaeli'nde yakalandı!

42 yıl hapis cezasıyla aranıyordu... Kocaeli'nde yakalandı!
Kadıköy'deki 'istek şarkı' cinayeti: Şüpheli hakkında müebbet hapis talebi

Kadıköy'deki 'istek şarkı' cinayeti: Şüpheli hakkında müebbet hapis talebi
Filistinli öğrenci Barakat, Gazze'de yaşananları Cumhuriyet'e anlattı: En büyük hapishane

Filistinli öğrenci Barakat, Gazze'de yaşananları Cumhuriyet'e anlattı: En büyük hapishane

En Çok Okunan Haberler