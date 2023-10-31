42 yıl hapis cezasıyla aranıyordu... Kocaeli'nde yakalandı!
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde "kasten öldürme suçu"ndan 42 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Çayırova Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma çerçevesinde, "kasten öldürme suçu"ndan hakkında 42 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. adlı zanlı yakalandı.
E.D.'nin, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği aktarıldı.
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