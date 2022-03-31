28 kişilik temizlik kadrosuna 9 bin 625 kişi başvurmuş!
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi için açılan 28 temizlik işçisi kadrosuna 9 bin 625 kişinin başvurduğu ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, "İşsizlik hani 11,4 olarak açıklanmıştı. Hani Türkiye’de işsizlik oranı azalmıştı" dedi.
Sağlık Bakanlığı, işçi alımı 10 bin kadro açmıştı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 15-21 Mart tarihleri arasında alınan Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı içeresinde yer alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesinde 28 kişilik temizlikçi kadrosuna 9 bin 625 kişi başvurdu.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi için açılan 28 kişilik temizlik işçisi kadrosuna 9 bin 625 kişinin başvuru yaptığı öğrenildi. Başvuru sonuçları noter huzurunda çekilecek olan kura ile 6 Nisan’da Ankara’da belirlenecek.
"İŞSİZLİK HANİ 11,4 OLARAK AÇIKLANMIŞTI"
CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem konuya ilişkin şunları söyledi:
"Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığının personel kadrosuna açtığı 10 bin kişilik kadroda Niğde için yer alan 28 kişilik temizlikçi kadrosuna 9 bin 625 kişi başvurdu. TÜİK'in açıkladığı 11,4 işsizlik oranı gerçekleri yansıtmadığı bir kez daha ortaya çıkmış oldu. İşsizlik hani 11,4 olarak açıklanmıştı. Hani Türkiye’de işsizlik oranı azalmıştı. Gördüğünüz gibi Niğde'de 28 kişilik kadroya 9 bin 625 kişi başvuruyor bu da ülkede işsizlik oranının ne kadar yükseldiğini gösteriyor. Aslında Cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkeyi felakete götürdüğü ortada. Bir an önce erken seçime gidilip güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülmesi gerektiği bir kez daha ortaya çıkmıştır."
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