28 Şubat davasında tutuklanan emekli generallerden geciken tahliyeye sert tepki: 'Af da değil lütuf da'

Yayınlanma: 18.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.05.2024 - 04:00

İddianamesi FETÖ hükümlüsü eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili tarafından hazırlanan 28 Şubat davasında tutuklanan beş komutan serbest bırakıldı. Çetin Doğan (84), Fevzi Türkeri (83), Yıldırım Türker (83), Cevat Temel Özkaynak (79) ve Erol Özkasnak (78) ile daha önce sağlık sorunları nedeniyle infazları ertelenip tahliye edilen Çevik Bir (85) ve Aydan Erol’un (84) cezaları cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırıldı.

‘AFFETMİYORUZ’

Doğan, yaptığı açıklamada kararın bir af değil cumhurbaşkanının görev yetkisini bir yıl gecikmeli olarak uygulaması olduğuna dikkat çekti. Tutuklandıktan kısa bir süre sonra hapishane müdürünün af konusunda nabız yoklamak için yanına geldiğini belirten Doğan, “Çünkü af istemek, aynı zamanda bize kumpas kuranları da affetmek demektir” dedi. Doğan şunları söyledi: “Aynı teşhislerle hapiste kalmamız yönünde rapor veren hastane, daha sonra yine aynı teşhislerle bu kez farklı bir karar verdi. Hüzünlüyüm, ömrümün son dönemi ya hapiste ya da hak arama mücadelesiyle geçti. Biz asker adamız, çekeriz. Ancak eşim, çocuklarım ve torunum bu zulme ortak edildi” ifadelerini kullandı.

‘TAM BİR ESARET’

“Beni en çok üzen Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kuvvet kademesinin vefasızlığı oldu” diyen Cevat Temel Özkaynak ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Tam bir esaret yaşadık. Liseyi okuduğum Kabataş Erkek Lisesi bu yıl bana plaket gönderdi, ancak TSK’den kimse ziyaretimize gelmedi. Belli ki onlar için vefa İstanbul’da bir semt olarak kalmış. Öte yandan yanımızda olan Emekli Albay Alican Türk’e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, ziyaretimize gelen milletvekillerine ve başta Cumhuriyet gazetesi olmak üzere basın mensuplarına çok teşekkür ederiz.”

ÖZGÜR ÖZEL SAYESİNDE

Verilen kararın af da lütuf da olmadığının altını çizen Erol Özkasnak, “Bu karar, anayasada belirten cumhurbaşkanının görev ve yetkisinin gereğini yapmasıdır. Üstelik bir yıl gecikmeli olarak. Sayın Özgür Özel olmasaydı ölene kadar burada kalmaya devam edebilirdik” dedi. Emekli Korgeneral Yıldırım Türker ise “Biz hiçbir suç işlemedik. Mutlu ama buruğuz. Türkiye bu durumlara layık değil” ifadesini kullandı.

