28 Şubat için emsal karar

26 Eylül 2021 Pazar, 02:00

Gazetemize açıklamalarda bulunan eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Bülent Yücetürk, AYM ve Yargıtay kararlarının, “bir hukuk devletinde olması gereken ‘Mutlak dokunulmazlık diye bir şey olamaz’ kuralına uygun kararlar” olduğunu vurguladı.

Yücetürk, “28 Şubat kararlarını alanlar ile ilgili yeniden bir değerlendirme yapılması zorunlu” dedi. Yücetürk, “MGK’ce” ibaresine ilişkin karar ile “MGK kararlarının tavsiye kararı olmaktan öte bir anlam taşımadığının bir kez daha altının çizildiğini” söyledi. Kararın, 28 Şubat davasındaki mahkûmiyet kararları açısından da büyük önemi bulunduğunu vurgulayan Yücetürk, “Tavsiye kararı olmaktan öteye geçmeyen, bağlayıcılığı bulunmayan ve uygulaması hükümete, yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı’na bırakılmış tavsiye niteliğindeki karardan dolayı zaten MGK’nin sorumlu olmayacağı tespit edilmiştir. Bu karara göre, 28 Şubat kararlarını alanlar ile ilgili yeniden bir değerlendirme yapılması zorunludur” dedi. “Hukuki” ve “mali” sorumluluklara ilişkin karara da işaret eden Yücetürk, idari eylem ve işlemlerden dolayı kişilerin haklarının ihlal edilmesi durumunda, bu işlemi gerçekleştirenlerin hukuki olarak sorumlu olduklarının hüküm altına alındığını kaydederek “Devlet adına işlem ve eylemde bulunan kamu görevlilerinin cezai sorumlulukları olmasa da bu işlemleri hukuka ve anayasaya uygun yapmaları bir kez daha hüküm altına alınmıştır” ifadelerini kullandı. Eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Bülent Yücetürk

‘HUKUKSUZ KARARLARIN DA BİR BEDELİ VAR’

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun kararıyla da yargı makamlarının kesin olarak verdiği kararlarda hukuka aykırı durum sonucu kişilerin zararına neden olunursa, tazmini anlamında hukuki sorumluluklarının olduğunun karar altına alındığını aktaran Yücetürk, “Bu karar, özellikle YSK gibi tüm kararları kesin olan, Hâkimler Savcılar Kurulu gibi bazı kararları kesin olan yargı üst kurullarının üyelerine hukuki sorumluluk yolunu açmıştır. YSK üyeleri, artık ‘Kararlarımız kesin, sorumluluğumuz yok’ diyemeyecekler. Verdikleri ve verecekleri hukuksuz kararlardan dolayı kendilerine hesap sorulamayacağını düşünüyorlarsa, bu karar ortaya koyuyor ki verdikleri hukuksuz kararların da bir bedeli vardır. Geçmişte verdikleri hukuksuz kararlardan dolayı zararlara uğradığını düşünenler, tazminat davası açabilir” diye konuştu.