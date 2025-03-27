28 yaşındaki gardiyan evinde ölü bulundu

Yayınlanma: 27.03.2025 - 09:45

Güncelleme: 27.03.2025 - 09:45

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Mumcular Açık Cezaevi'nde gardiyan olarak görev yapan Serdal Ciba, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

28 yaşındaki infaz koruma memuru Serdal Ciba’nın yaşadığı evden silah sesi duyulması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, Ciba’yı yerde hareketsiz buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede genç adamın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ciba’nın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Serdal Ciba’nın, Samsun’un Canik ilçesi Yayla Mahallesi Muhtarı Erdal Ciba’nın oğlu olduğu öğrenildi. Cenazesinin, memleketi Samsun’a götürüleceği bildirildi.

Olayın intihar mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığı araştırılırken, jandarma ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.