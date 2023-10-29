Erdoğan: 'Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar emin ve ehil ellerdedir'

Yayınlanma: 29.10.2023 - 14:03

Güncelleme: 29.10.2023 - 14:10

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânı Cumhuriyetin 100. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.

Anıtkabir'deki törene Erdoğan'ın yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar, yüksek yargı üyeleri, askeri erkan ve çok sayıda siyasetçi katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, milletçe en büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne ulaşmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Tarihimizin bu önemli dönüm noktasında zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, gözlerini kırpmadan şehadete koşan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz.

"EMİN VE EHİL ELLERDEDİR"

Her bir anı ülkemize ve milletimize hizmetle geçen 21 yıllık iktidarlarımız döneminde emanetinize hakkıyla sahip çıkmaya çalıştık. Türkiye'yi tarihinin en büyük yatırım hamleleriyle buluşturmuş bir yönetim olarak ittifak ortaklarımız ve milletimizle birlikte Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmakta kararlıyız. Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir. Ruhun şad olsun, Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun."