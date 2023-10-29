Yine ‘unuttu’: AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atatürksüz kutlama!
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin 100. yaşını kutladığı mesajda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yer vermemesi büyük tepki topladı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Türkiye’nin 100. yaşına ilişkin bir kutlama mesajı paylaştı.
Paylaşımında “Bugün Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullanan Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yer vermemesi dikkat çekti.
Bugün Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 29, 2023
Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/1CV5sVdYox
Sosyal medya kullanıcıları söz konusu paylaşıma şu şekilde tepki gösterdi:
Silemeyeceksiniz https://t.co/Qvbhy1zT56 pic.twitter.com/TJ08xBc7u9— Muhammed (@DanimarkaSaray) October 29, 2023
Atatürk’ün adını anmadan Cumhuriyet’in 100.yılını kutlayan bu adam her fırsatta kendisini en yerli, en milli, en bu ülkenin temel değerlerine uygun şahsı olarak tanıtıyor. Dümdüz Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı olan insanlardan vatanseverlik hikayeleri dinliyoruz. https://t.co/O1JNxaVF53— Ali Gül (@avaligul) October 29, 2023
ebedi başkomutan gazi mareşal mustafa kemal atatürk diyeceksiniz https://t.co/4aUIrYDb6i pic.twitter.com/VuDnE02dbY— ???? selda alkan (@pironunenayisi) October 29, 2023
Afişte bir şey unutmuşsunuz, buyrunuz… https://t.co/mauHDFdUhT pic.twitter.com/n4ri3hlxQU— Aslı Taş Kayabaş (@AsliTasKayabas) October 29, 2023
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