Yine ‘unuttu’: AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atatürksüz kutlama!

Yayınlanma: 29.10.2023 - 10:48

Güncelleme: 29.10.2023 - 12:44

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Türkiye’nin 100. yaşına ilişkin bir kutlama mesajı paylaştı.

Paylaşımında “Bugün Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullanan Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yer vermemesi dikkat çekti.

Bugün Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz.



Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/1CV5sVdYox — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 29, 2023

Sosyal medya kullanıcıları söz konusu paylaşıma şu şekilde tepki gösterdi:

Atatürk’ün adını anmadan Cumhuriyet’in 100.yılını kutlayan bu adam her fırsatta kendisini en yerli, en milli, en bu ülkenin temel değerlerine uygun şahsı olarak tanıtıyor. Dümdüz Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı olan insanlardan vatanseverlik hikayeleri dinliyoruz. https://t.co/O1JNxaVF53 — Ali Gül (@avaligul) October 29, 2023