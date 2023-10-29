Cumhuriyetimizin 100.Yılı

Yine ‘unuttu’: AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atatürksüz kutlama!

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin 100. yaşını kutladığı mesajda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yer vermemesi büyük tepki topladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2023 - 10:48
Yine ‘unuttu’: AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atatürksüz kutlama!
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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Türkiye’nin 100. yaşına ilişkin bir kutlama mesajı paylaştı. 

Paylaşımında “Bugün Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullanan Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yer vermemesi dikkat çekti. 

Sosyal medya kullanıcıları söz konusu paylaşıma şu şekilde tepki gösterdi:


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