29 Ekim töreninde skandal uygulama: Öğrencilere Atatürk yerine Erdoğan'ın posteri taşıtıldı!

Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen törende Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün posterine yer verilmedi. Öte yandan etkinlikte gösteri yapan öğrencilerin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini taşıması dikkat çekti.

29 Ekim töreninde skandal uygulama: Öğrencilere Atatürk yerine Erdoğan'ın posteri taşıtıldı!
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ANKA
Yayınlanma: 29.10.2024 - 15:11

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında stadyumda tören düzenlendi. 

ATATÜRK YERİNE ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFI TAŞITILDI!

Tören geçişi sırasında Türk Bayrağı'nın hemen arkasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün posterine yer verilmezken AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının taşıtıldığı görüldü. 

O görüntüler sosyal medyada tepki çekti.


Etiketler: #muğla #Recep Tayyip Erdoğan #Atatürk

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