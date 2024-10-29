29 Ekim töreninde skandal uygulama: Öğrencilere Atatürk yerine Erdoğan'ın posteri taşıtıldı!
Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen törende Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün posterine yer verilmedi. Öte yandan etkinlikte gösteri yapan öğrencilerin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini taşıması dikkat çekti.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında stadyumda tören düzenlendi.
ATATÜRK YERİNE ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFI TAŞITILDI!
Tören geçişi sırasında Türk Bayrağı'nın hemen arkasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün posterine yer verilmezken AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının taşıtıldığı görüldü.
O görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
Etiketler: #muğla #Recep Tayyip Erdoğan #Atatürk
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü firmanın peyniri hileli çıktı!
- CHP'den 'normal karşılanamaz' tepkisi
- ‘Haddinizi bilecek ahlaki birikiminiz yoksa...'
- Görevden alınan Egemen Bağış sessizliğini bozdu
- Çocuğun ölümüne neden oldu, intihar etti
- Dev derbide kazanan Galatasaray!
- FETÖ’den ihraç edilen polis memuru intihar etti
- İsmail Küçükkaya canlı yayında 'bozkurt' işareti yaptı
- Türk halkı ABD'nin başında 'o ismi' istiyor
- Sessizliğini Bahçeli'ye bozmuş!