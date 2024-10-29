29 Ekim’i de boş geçmedi: ‘Atatürk’e benzeyen adam’ yine yayın açtı!

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e benzediğini iddia ederek açtığı yayınlarda para topladığı için büyük tepki çeken Serdar Görel isimli kişi 29 Ekim'de de hesabında bir canlı yayın gerçekleştirdi.

29 Ekim’i de boş geçmedi: ‘Atatürk’e benzeyen adam’ yine yayın açtı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2024 - 18:31

Serdar Görel isimli şahıs sosyal medya platformu TikTok'ta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğini kullanarak canlı yayınlar açıp bağış toplamasıyla tepkilerin odağındaydı.

Geçtiğimiz yıllarda Görel'in TikTok yayınında 1 saatte tam 500 bin lira hediye topladığı iddia edilmişti.

YİNE YAYIN AÇTI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da Görel yine hesabından canlı yayın açtı. Görel'in yayını yine binlerce kullanıcı tarafından takip edildi.

Kullanıcılar Görel'e çeşitli hediyeler yolladı. Görel'in açtığı yayın sosyal medyada tepkilere yol açtı.


Etiketler: #mustafa kemal atatürk #TikTok

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