29 işçi yanarak can vermişti… Gece kulübü sahibinden pes dedirten savunma: ‘Bu zamana kadar tadilat için hiç izin almadım’

Yayınlanma: 17.07.2024 - 18:54

Güncelleme: 17.07.2024 - 18:54

İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de bulunan Masquerade isimli gece kulübünde, 2 Nisan'da yapılan tadilat sırasında çıkan ve 29 işçinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin 7'si tutuklu 9 sanık hakkında İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan ayrı ayrı 2'şer yıl 8'er aydan 22,5'ar yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması bugün, Marmara Ceza İnfaz Kurumları içinde bulunan duruşma salonunda görüldü.

İşletmenin sahibi Şahzade Şekergümüş, 6 tutuklu sanık savunma yaptıktan sonra savunmasını yaptı. Şekergümüş savunmasına, "Öncelikle olayda ölen 12'si kardeşim toplamda 29 insana allahtan rahmet, ailelerine de başsağlığı diliyorum. Kendim de dahil" sözleriyle başladı.

“TADİLAT İÇİN RESMİ OLARAK HİÇ İZİN ALMADIM”

Şahzade Şekergümüş, devamında, her yıl ramazan ayında bir ay boyunca tadilat yaptıklarını ve bu sene daha detaylı tadilat yaptıracakları için Mart ayında başladıklarını belirterek, "Tadilat öncesi bir kaç sefer izin için belediyeye gittim ancak seçim arefesi olduğu için randevu verilmedi. Oradaki arkadaşların bana söylediği, 'seçim arefesi, kimse senin tadilatınla uğraşmaz, kendin yap tadilatını' dediler. Daha önce de 35 yıl yaptım bu işi ve hiçbir zaman da bir yerden tadilat için izin alındığını görmedim. Belediyelerden aldığım şifahi izinler vardır ama resmi olarak hiç almadım"dedi.

"DÜKKAN YANIYOR DİYE HABER ALDIM"

Şekergümüş, savunmasının devamında, "Hem tadilat öncesi hem sonrasında tadilat yapacak kişileri çağırırım, mekanı görmeleri için. Hem gece hem gündüz görsünler diye. Tüm çıkış kapılarını hepsi biliyordu mevcutta. Ramazan öncesi iftar, sahur gibi aile etkinlikler dışında kulüpte sabaha kadar duruyorum. O gün tadilat yapılacağı için eve gittim. Sabah ise dükkan yanıyor diye haber aldım. Kulübe gittim, dumanlar yükseliyordu ama yangını göremedim. Ambulansın çokluğuna anlam verememiştim. Ben oraya çöktüm bekledim. Sonra polis amiri gelip içerde kaç kişi olduğunu sordu, ben de 8-9 kişi dedim. Bana içerden 12 kişi çıkardıklarını, hala içeride çok fazla insan olduğunu söyledi. O gün personel şefinin çalışanlara mesaj attığını cezaevinde öğrendim. Olay günü bu kadar yoğun olma sebebi buydu. Personelin kendi WhatsApp grubu var. Onlar oradan haberleşiyor. Ben personeli çağırmadım. Son 3 güne kadar personelin işi olmadığı için gelmelerini istemiyordum" diye konuştu.

"TADİLAT İÇİN İZİN ALMADIM BAĞIŞ YAPARDIM"

Sanık Şekergümüş, tadilat için izin almadığını, izin almak için bir kaç kez belediyeye gittiğini ancak seçim arifesi olduğu için randevu bulamadığını belirterek, "Ben bu zamana kadar belediyeye giderdim şifahen izin alırdım, ya da bağış yapardım. Bu yüzden belediyeye gittim" şeklinde konuştu.

'GİZLİ ODA' SORULDU

Şahzade Şekergümüş, dükkanın üç kapısı olduğunu ancak pasaja çıkan kapının kullandırılmadığını ifade etti. Kendisine loca altındaki odacık sorulan Şekergümüş, bu odanın 3-4 metrekarelik bir alan olduğunu ve servis esnasında personelin boş servisleri bırakmak için o odacığı kullandıklarını ifade etti.

"SAHİBİ BENİM, KAĞIT ÜZERİNDE BAŞKASININ ÜZERİNDE"

Şahzade Şekergümüş, 2011'den beri kulübü işlettiğini ve işletmenin sahibi olduğunu, kağıt üzerinde ise başkalarının üzerinde gözüktüğünü, bu kişiler ile aralarında herhangi bir para alışverişi olmadığını ve mesul müdürün hiçbir konuda imza yetkisinin olmadığını kaydederek, iş bölümüne ilişkin, "Berna var kızım gibidir. İflasım döneminde de beni yalnız bırakmamıştır. CEO olarak tabir edebiliriz. Her işi yapıyor" dedi.

Sabit çalışan sayısının 70-80 kişi civarında olduğunu söyleyen Şekergümüş, bu sayının taşeron işçilerle birlikte 130'u bulduğunu kaydetti.

"TEK EKSİK BEYAZ FLORESANDI"

Tutuklu sanık Şahzade Şekergümüş, aydınlatma levhaları ile çıkışı gösteren tabelaların olmadığına ilişkin, "Çıkışları gösteren ‘Exit’ tabelaları vardı, benim bildiğim tek eksiğimiz beyaz floresandı. Ama tadilat nedeniyle sökülenler vardır. Tadilat esnasında kameraların sökülmemesini isteyen bendim. A4 tarzındaki sarı elyaflar önceki tadilattan kalmıştı. Locaların altında. Ama herhangi bir uyarıda çıkardık, üstümüze düşen her şeyi yaptık. Onun dışında ses yalıtımıyla alakalı panel panel olanları iyi muhafaza ettiğimizi düşünüyorum. Arka tarafta tadilat olmayacağı için oralar sökülmedi" diye konuştu.

"RÜŞVET VERECEK İNSAN MIYIM"

Şekergümüş, müşteki avukatının, "Beşiktaş belediye başkanına söz konusu tadilat karşılığında 2 milyon TL rüşvet teklif ettiğiniz iddiaları var. Ve bununla ilgili kayıtlar var" demesi üzerine, "Ben rüşvet verecek adam mıyım. Belediye başkanına 2 milyon TL rüşvet vermedim. Allaha şükür bugüne kadar kimseyle para ilişkim olmadı. Ne belediye başkanına ne emniyete" dedi.