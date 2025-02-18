29 kişinin kaybolduğu doğa yürüyüşünün rehberi kaçakmış!

Yayınlanma: 18.02.2025 - 18:24

Güncelleme: 18.02.2025 - 18:24

Açıklamada doğa yürüyüşünde çalışma kartına sahip iki turist rehberinin bulunduğu haberlerinin doğru olmadığı , grubun başında profesyonel lisanslı çalışma kartlı bir turist rehberi bulunmadığının tespit edildiği belirtilerek, TODOSK Spor Kulübü ile ilgili olarak Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne kaçak rehberlik faaliyeti yürüttüklerine dair başvuru yapıldığı bilgisi verildi.

16 Şubata günü Antalya'da Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliği, heyelan nedeniyle beklenmedik bir şekilde zorla dönülen bir maceraya dönüşmüş.

29 kişilik grup, Termessos Antik Kenti'nden başladıkları yürüyüş sırasında toprak kayması nedeniyle güzergahlarını değiştirmek zorunda kalmıştı. Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte, karanlık ve iletişim sıkıntıları nedeniyle grup üyeleri yolda kaybolmuş, üç saat süren arama ve kurtarma çalışmalarının ardından grup kurtarılmıştı.