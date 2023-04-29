29 Nisan 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 29.04.2023 - 08:54

Güncelleme: 29.04.2023 - 08:54

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, (Konya hariç) İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Karadeniz, (Malatya, Iğdır, Ağrı ve Van hariç) Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Mersin, Zonguldak, Bartın, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Amasya ve Tokat çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden; Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Karadeniz, (Malatya, Iğdır, Ağrı ve Van hariç) Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Mersin, Zonguldak, Bartın, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Amasya ve Tokat çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgarın, Güney Ege kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden; Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.

METEOROLOJİ 20 İLİ SARI KODLA UYARDI

İşte karla karışık yağmur ve kar beklenen o iller...

Ağrı

Bitlis

Erzincan

Gümüşhane

Hatay

Kahramanmaraş

Siirt

Tunceli

Batman

Ardahan

Bingöl

Elazığ

Erzurum

Hakkari

Kars

Muş

Trabzon

Bayburt

Şırnak

Osmaniye

İşte il il hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Sakarya çevreleri ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

EDİRNE 6°C, 19°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 9°C, 20°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 3°C, 17°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden Antalya çevreleri ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Mersin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Yozgat, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KONYA 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu akşam saatlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 7°C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 4°C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 8°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 9°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 9°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 6°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 11°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, (Malatya, Iğdır, Ağrı ve Van hariç) bölge genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

IĞDIR 9°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 11°C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 14°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 12°C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı