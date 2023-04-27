Hava durumundaki ani değişimler depresyonu tetikleyebilir

Yayınlanma: 27.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 27.04.2023 - 07:00

Depresyonun genellikle güneş ışığının daha az olduğu sonbahar ve kış mevsimiyle özdeşleştiğini belirten Klinik Psikolog Selin Küçük, "Hava koşullarının çok değişken olduğu ilkbahar aylarında da depresyon kendini gösterebilir” diye konuştu.

MEVSİM DEĞİŞİKLİKLERİNDE PSİKOLOJİK AÇIDAN ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Yaşanabilecek mevsim değişikliklerinin vücuttaki etkilerine karşı alınabilecek önlemler hakkında açıklamalarda bulunan Küçük, şu bilgileri paylaştı: