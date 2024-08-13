3 araçlık zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı!
Diyarbakır'da 2 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Olay, öğleden sonra Diyarbakır Çevre yolu 4’üncü Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi.
İddiaya göre, H.E. idaresindeki 21 FE 354 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 72 ABT 930 plakalı kamyonet ile 02 ADF 354 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçlardaki 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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