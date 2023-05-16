3 asker şehit oldu: Siyasilerden taziye mesajı!

Yayınlanma: 16.05.2023 - 14:40

Güncelleme: 16.05.2023 - 15:19

Siyasiler, Şırnak'ta şehit olan ve yaralanan askerlerle ilgili taziye mesajı yayımladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Şırnak'ta şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun…"

Şırnak'ta şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar diliyorum.



Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum.



Milletimizin başı sağ olsun… ???? — Meral Akşener (@meral_aksener) May 16, 2023

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şırnak'ta düzenlenen operasyonda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan güvenlik korucumuz ve askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!"

Şırnak'ta düzenlenen operasyonda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan güvenlik korucumuz ve askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!???? — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 16, 2023

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Şırnak'taki operasyonda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı güvenlik korucumuz ve askerimize de acil şifa diliyorum. Başımız sağolsun" paylaşımında bulundu.

Şırnak'taki operasyonda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı güvenlik korucumuz ve askerimize de acil şifa diliyorum. Başımız sağolsun.???? — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 16, 2023

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da paylaşımında, "Şırnak'ta hain terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Şırnak'ta hain terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum.



Milletimizin başı sağ olsun. ???? — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) May 16, 2023

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, şehit askerlele ilgili paylaşımında, "Şırnak'ta yürütülen operasyonda şehit düşen evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Şırnak'ta yürütülen operasyonda şehit düşen evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun ???? — Muharrem İNCE (@vekilince) May 16, 2023

3 ASKER ŞEHİT OLDU!

Şırnak'taki terör operasyonunda iki jandarma şehit oldu, bir jandarma personeli ile bir korucu ağır yaralandı. İçişleri'nden yapılan açıklamada, yaralı jandarma personelinin de şehit düştüğü ve şehit sayısının 3'e yükseldiği duyuruldu. Operasyonda üç terörist etkisiz hale getirildi.