Kadıköy'de 4. kattan kadını iten avukat tutuklandı

İstanbul Kadıköy’de 38 yaşındaki kadını camdan iterek ölümüne neden olduğu iddia edilen 41 yaşındaki avukat, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 16.08.2023 - 10:05
Kadıköy'de 4. kattan kadını iten avukat tutuklandı
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Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde, dün akşam 20.20 sıralarında; Avukat Doğan C.G.'nin, arkadaşı aracılığıyla tanıştığını ifade ettiği Fatma Duygu Özkan’la tartıştığı ve Özkan'ı camdan iterek ölümüne neden olduğu iddia edilmişti.

GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞMUŞTU

Görgü tanıkları olay yerinden geçtikleri sırada, bağrışmalar üzerine sesin geldiği yöne baktıklarını ve bir kadının pencere önündeki korkuluklara tutunduğunu gördüklerini söyledi.

Bu sırada kadının arkasında bulunan erkeğin onu iterek aşağı düşürdüğünü söyleyen görgü tanıklarının ifadesi üzerine polis harekete geçti.

TUTUKLANDI

Bu gelişme üzerine Avukat Doğan C.G. gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkeme tarafından “Kasten öldürme” suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanan avukat cezaevine gönderildi.


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