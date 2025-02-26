3 ayrı suç kaydı ile aranıyordu: Afyonkarahisar'da yakalandı
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 ayrı suç kaydı ile aranan şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelesini sürdürüyor.
Bu çerçevede hakkında korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etmek, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma satın alma taşıma veya bulundurma suçlarından 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.A., isimli şahıs ekiplerin çalışması ile yakalandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şahıs Dinar T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Etiketler: #afyonkarahisar #Jandarma
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