45 suç kaydı, 67 yıl hapis cezası... Firari hükümlü yakalandı!
Niğde'nin Bor ilçesinde, hakkında 67 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 45 ayrı suçtan kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı.
Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, 45 farklı suçtan aranan ve hakkında çeşitli suçlardan 67 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü G.T.'yi (38) düzenlediği operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: #ceza #hükümlü #Niğde #Operasyon
En Çok Okunan Haberler
-
- Saat verildi, avukatları belgeleri paylaşacak
- Kutuplaştırıcı tavırdan vazgeçilmeli
- İhaleyi kazanan yeni şirket belli oldu!
- Özel ve Dervişoğlu'ndan ortak açıklama
- AKP’li isim ‘ucuz ve kalitesiz’ dedi, hedef gösterdi!
- Dikkat çeken ‘Öcalan’ ayrıntısı!
- Yeşim Salkım'dan Sinan Akçıl'a: Oğlum seni tanırım...
- 'Bu kısmı sevindirici...'
- 'Sahte diploma' soruşturmasında yeni gelişme
- Ümit Özdağ hakkındaki iddianamede yeni gelişme