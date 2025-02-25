45 suç kaydı, 67 yıl hapis cezası... Firari hükümlü yakalandı!

Yayınlanma: 25.02.2025 - 11:00

Güncelleme: 25.02.2025 - 11:00

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, 45 farklı suçtan aranan ve hakkında çeşitli suçlardan 67 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü G.T.'yi (38) düzenlediği operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.