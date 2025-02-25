45 suç kaydı, 67 yıl hapis cezası... Firari hükümlü yakalandı!

Niğde'nin Bor ilçesinde, hakkında 67 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 45 ayrı suçtan kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı.

45 suç kaydı, 67 yıl hapis cezası... Firari hükümlü yakalandı!
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AA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 11:00

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, 45 farklı suçtan aranan ve hakkında çeşitli suçlardan 67 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü G.T.'yi (38) düzenlediği operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #ceza #hükümlü #Niğde #Operasyon

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