3 bin 250 bekçi alınacak

28 Nisan 2022 Perşembe, 09:06

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı'nın 3 bin 250 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılmasına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre adaylar, 28 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak ön başvurularını gerçekleştirecek.

Alıma ilişkin sınav takvimi de yine aynı adresten ilan edilecek.