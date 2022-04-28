3 bin 250 bekçi alınacak
Polis Akademisi'nin çeşitli illerde görevlendirilmek üzere 3 bin 250 bekçi alınmasına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı'nın 3 bin 250 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılmasına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
İlana göre adaylar, 28 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak ön başvurularını gerçekleştirecek.
Alıma ilişkin sınav takvimi de yine aynı adresten ilan edilecek.
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