3 çocuk babası çiftçi tarlasında ölü bulundu

Aksaray’da 3 çocuk babası çiftçi Erol Öztürk (60) tarlasında ölü bulundu. Vücudunda yara veya darp izi olmayan Öztürk'ün ölüm nedeni, otopsiyle belirlenecek.

DHA
Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 16:32
3 çocuk babası çiftçi tarlasında ölü bulundu
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Aksaray'ın Sapmaz köyünde meydana gelen olayda köylüler, Erol Öztürk'ü kontrol için gittiği tarlasında yerde hareketsiz yatarken gördü.

İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, ilk belirlemelere göre vücudunda yara veya darp izi bulunmayan Öztürk'ün öldüğünü belirledi.

Tarlaya gelen yakınları ise gözyaşı döktü. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek Öztürk'ün cansız bedeni, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


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