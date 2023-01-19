3 çocuk babası çiftçi tarlasında ölü bulundu

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 16:32

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 16:41

Aksaray'ın Sapmaz köyünde meydana gelen olayda köylüler, Erol Öztürk'ü kontrol için gittiği tarlasında yerde hareketsiz yatarken gördü.

İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, ilk belirlemelere göre vücudunda yara veya darp izi bulunmayan Öztürk'ün öldüğünü belirledi.

Tarlaya gelen yakınları ise gözyaşı döktü. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek Öztürk'ün cansız bedeni, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.