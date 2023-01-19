İstanbul'da işe gitmeyen şahıs evinde ölü bulundu

İstanbul Sultangazi'de işe gitmeyen güvenlik görevlisine ulaşamayan yakınları eve gelince 36 yaşındaki şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 11:02
İstanbul'da işe gitmeyen şahıs evinde ölü bulundu
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İstanbul'da dün sabah saatlerinde Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde iddiaya göre, bir hafta kadar önce eşi Merve Köksal'ı umreye gönderen Sefer Köksal (36) sabah erken saatlerinde iki çocuğunu kardeşine bıraktıktan sonra evine döndü.

İNTİHAR NOTU BULUNDU

Arkasından "Yaşadığım hayatta hep yanıldım benim kimsem yokmuş Rabbim'den başka yaptığım hataları hesap vermeye gidiyorum inşallah. Ölümümden kimse sorumlu değildir. Elveda dünya" yazılı bir not bırakan Köksal, kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti.

Bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Köksal'ın işe gitmemesi üzerine paniğe kapılan mesai arkadaşı mahalleye geldi. Mesai arkadaşı ile Köksal'ın kayınbiraderi kapıyı kırarak içeri girdi.

Yakınları talihsiz adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Oğlunun vefat haberini alan anne ve babası ise olay yerine koştu. Acı haberi alan anne ve baba sinir krizi geçirdi. Onları yakınları sakinleştirdi.

Köksal'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


İstanbul ölü bulundu

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