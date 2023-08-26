3 çocuk tarafından darbedilen genç hayatını kaybetti

Beyoğlu'nda kavga ettiği 18 yaşından küçük 3 kişi tarafından darbedilen genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 26.08.2023 - 17:35
3 çocuk tarafından darbedilen genç hayatını kaybetti
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Alınan bilgiye göre, Halıcıoğlu Mahallesi'nde A.Ş. (19) ile yaşı 18'den küçük 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi A.Ş'yi darbetti.

Kaçarak uzaklaşan ve bir binanın bahçe kapısından içeri giren A.Ş, burada fenalaşarak yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan A.Ş, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, A.Ş. ile kavga ettikleri belirlenen E.D, E.A. ve M.E.D'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, A.Ş'nin kavga ettiği kişilerce darbedilmesi, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, 3 kişinin darbettikleri A.Ş'nin kaçmaya çalıştığı sırada peşinden koştukları, tekme attıkları gencin bir binanın bahçe kapısından girdikten sonra yere yığıldığı anlar yer alıyor.


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kavga Çocuk İstanbul Beyoğlu

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