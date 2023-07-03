Birlikte olduğu erkek tarafından darbedilen kadın hayatını kaybetti!

Mersin'de birlikte olduğu erkek tarafından darbedilen ve beyin kanaması geçiren 27 yaşındaki Esra Asena Temir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 03.07.2023 - 17:28
Birlikte olduğu erkek tarafından darbedilen kadın hayatını kaybetti!
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Kadına yönelik erkek şiddeti can almaya devam ediyor. Son olarak Mersin'de yaşayan ve birlikte olduğu Mustafa Bangiz (34) adlı erkeğin şiddetine maruz kalan Esra Asena Temir (27) yaşamını yitirdi.

Olay, Kurban Bayramı'nın birinci günü olan 29 Haziran'da meydana geldi. İddiaya göre, ailesinin inşaat şirketi olan fail Mustafa Bangiz, 1 yıldır birlikte olduğu Esra Asena Temir'i evinden alarak, otomobil ile gezmeye çıktı. Ancak otomobilde Bangiz ile Temir arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Mustafa Bangiz, genç kadını darbetmeye başladı. Kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden darbe alan Temir, ağır yaralı olarak Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

FAİL TUTUKLANDI!

Beyin kanaması geçiren Temir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan fail Mustafa Bangiz ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen fail tutuklandı. 

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alınan Esra Asena Temir'in cenazesi Akbelen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. 


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