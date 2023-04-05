3 dönüm üzerinde bulunan 95 adet zeytin ağacını kesip katlettiler

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 11:29

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 11:29

Manavgat Karaöz Mahallesi Değirmen Mevkiinde etrafı tel örgüyle çevrili 3 dönümlük arazide dikili 5-8 ve 15 yıllık 95 adet zeytin ağacına kimliği belirsiz kişiler tarafından kökünden kesilmek suretiyle zarar verildi.

"İSPATIM OLMADIĞI İÇİN BİR ŞEY DİYEMİYORUM"

Sabah saatlerinde tarlaya geldiğinde Zeytinleri kesilip talan edilmiş vaziyette bulduğunu belirten Hasan Koyuncu “Bu arazi kayınpederimden miras kaldı. Buradan maddi kazanç elde etmek gibi bir düşüncemiz yok. Tarla boş kalmasın, rahmetli kayınpederimin gönlü olsun istedik. Bir bölümünü 15, bir bölümünü 8 kalanını da 5 yıl önce diktik. Dana önce de aynı şekilde bir saldırı oldu. Aslında kimin yaptığını bilmeme rağmen ispatım olmadığı için bir şey diyemiyorum. Ama jandarmaya bu şahıslar hakkında şikayette bulundum” dedi.

"ZEYTİNLERDEN NE İSTEDİNİZ?"

Ağaçlarını kesenlere seslenen Hasan Koyuncu “Bu zeytinlerden ne istediniz. Eğer gücünüz yetiyorsa benim karşıma çıkar benimle uğraşırsınız. Allah’ınızdan bulun” sözlerine yer verdi.