3 gün önce cenazeye geldikleri köylerine bu kez 'kendi cenazeleri' geldi

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesiminde dün meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 11 kişiden 2’si memleketleri Giresun’un Görele ilçesinde toprağa verildi.

İHA
Yayınlanma: 29.12.2023 - 15:14
3 gün önce cenazeye geldikleri köylerine bu kez 'kendi cenazeleri' geldi
Abone Ol google-news

İstanbul’da vefat eden bir yakınlarının cenazesi için Esenyurt Belediyesi’nin tahsis ettiği otobüsle Giresun’un Görele ilçesine gelenler dönüş yolunda dün sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesiminde zincirleme trafik kazası geçirdi.

Kazada Esenyurt Belediyesi’ne ait otobüste bulunanlardan Kenan Cin ve Erdoğan Mandal hayatlarını kaybetti.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

3 gün önce yakınlarının cenazesine gelen Cin ve Mandal’ın cenazeleri de bu sabah Görele ilçesine getirildi. İlçenin Yeşildere köyünde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cin ve Mandal aile mezarlıklarında toprağa verildi.

Cenazeye yakınlarının yanı sıra Görele Kaymakamı Refik Özsoy,Görele Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener ve vatandaşlar katıldı.


İlgili Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza... Otomobil TIR'a çarptı: 6 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza... Otomobil TIR'a çarptı: 6 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 THY pilotu hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 THY pilotu hayatını kaybetti
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki katliam gibi kazada yeni gelişme: Sürücüler gözaltında!

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki katliam gibi kazada yeni gelişme: Sürücüler gözaltında!

En Çok Okunan Haberler