3 gün önce cenazeye geldikleri köylerine bu kez 'kendi cenazeleri' geldi

Yayınlanma: 29.12.2023 - 15:14

Güncelleme: 29.12.2023 - 15:15

İstanbul’da vefat eden bir yakınlarının cenazesi için Esenyurt Belediyesi’nin tahsis ettiği otobüsle Giresun’un Görele ilçesine gelenler dönüş yolunda dün sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesiminde zincirleme trafik kazası geçirdi.

Kazada Esenyurt Belediyesi’ne ait otobüste bulunanlardan Kenan Cin ve Erdoğan Mandal hayatlarını kaybetti.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

3 gün önce yakınlarının cenazesine gelen Cin ve Mandal’ın cenazeleri de bu sabah Görele ilçesine getirildi. İlçenin Yeşildere köyünde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cin ve Mandal aile mezarlıklarında toprağa verildi.

Cenazeye yakınlarının yanı sıra Görele Kaymakamı Refik Özsoy,Görele Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener ve vatandaşlar katıldı.