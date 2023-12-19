Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza... Otomobil TIR'a çarptı: 6 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nun çiftalan mevkiinde otomobil TIR'a çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.
Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu çiftalan mevkiinde otomobil TIR'a çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışanları çıkardı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İktidardan önce açıklıyorum...'
- Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
- AKP'li isim engelletti, mahkeme sansürü kaldırdı!
- 'Erdoğan bu Bakan'ı görevden almazsan...'
- Özel'den Yaşar Güler'e tepki!
- 15 Temmuz’da dağdan mı indiler?
- Burak Elmas'tan Fatih Terim itirafı!
- Bakanlıktan ‘zorunlu’ fiyat listesi kararı!
- Gümüşhane ve Erzincan'da peş peşe deprem!
- Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı!