Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza... Otomobil TIR'a çarptı: 6 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun çiftalan mevkiinde otomobil TIR'a çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 12:12
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Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu çiftalan mevkiinde otomobil TIR'a çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışanları çıkardı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü.  


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