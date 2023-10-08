3 gündür haber alınamıyordu: Cesedine ulaşıldı

Siirt’te 3 gündür kayıp olan kişinin cansız bedeni Botan Çayı’nda bulundu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 08.10.2023 - 14:54
3 gündür haber alınamıyordu: Cesedine ulaşıldı
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Alınan bilgilere göre, Siirt’te 3 gündür kendisinden haber alınamayan Mehmet Çakaz’ın (39) ailesi kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri çalışmalara başladı.

CESEDİNE ULAŞILDI

Bugün, Tillo ilçesi Çınarlısu köyü kırsalında bir ceset bulunduğu ihbarı yapıldı. Harekete geçen ekipler, sarp kayalık alanda cesede ulaştı. Yapılan kontrollerde cesedin Çakaz’a ait olduğu belirlendi.

Cenaze, otopsisi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


Siirt

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