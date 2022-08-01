İki gün önce ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu; 10 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Adana'da iki gün önce hakkında kayıp başvurusu yapılan 10 yaşındaki çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:22
İki gün önce ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu; 10 yaşındaki çocuk ölü bulundu
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Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalındaki yaya köprüsünün altında çocuk cesedi görenler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Su Altı Grup Amirliği ekipleri cesedi sudan çıkardı.

Cesedin, 30 Temmuz'da ailesinin polise kayıp başvurusu yaptığı merkez Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Yezen Cumali'ye (10) ait olduğu belirlendi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine giden aile üyeleri, gözyaşı döktü.

Çocuğun cenazesi, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Adana kayıp

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