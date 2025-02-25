3 gündür kayıp olarak aranıyordu: Kayıp Pınar'ın cansız bedenine ulaşıldı
Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde 3 gündür kayıp olarak 37 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaşıldı.
Edinilen bilgiye göre, Çatalpınar ilçesinde yaşayan Pınar Akıncı (37) eve dönmeyince yakınları 22 Şubat tarihi akşam saatlerinde ihbarda bulundu.
Bunun üzerine şahsa ait cep telefonu sinyal takibinde son sinyalin ilçeye bağlı Ortaköy Mahallesi’nden geldiği tespit edilerek, çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucu, psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu öğrenilen Akıncı’nın cep telefonu, Bolaman Irmağı üzerindeki demir köprüde bulundu.
Jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların 3’üncü gününde Akıncı’nın cenazesi bugün, cep telefonunun bulunduğu demir köprüde yaklaşık 2,5 kilometre metre uzaklıkta dere yatağında bulundu.
Akıncı’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #Ordu
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