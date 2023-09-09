3 ilçede denize girmek yasaklandı

Yayınlanma: 09.09.2023 - 12:18

Güncelleme: 09.09.2023 - 12:18

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Elverişsiz koşullar nedeniyle kaymakamlıklar bugün denize girilmesini yasakladı.

Sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, yurttaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.